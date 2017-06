‘Er zijn geen plannen om ook naar Borussia Dortmund te gaan’

Kasper Dolberg heeft het vertrek van Peter Bosz nooit zien aankomen. De negentienjarige aanvaller brak onder de nieuwbakken trainer van Borussia Dortmund door en vindt het dan ook jammer dat de 53-jarige Bosz weg is.

De Deen noemt de aftocht van Bosz in een interview met de NOS ‘een grote verrassing’: “Er zijn geruchten over spelers die misschien vertrekken, maar ik had niet verwacht dat de coach als eerste weg zou gaan.” Bosz tekende dinsdag een contract voor twee seizoenen in Noordrijn-Westfalen.

“Hij geloofde in mij, ook in periodes waarin ik minder speelde. Dat is het belangrijkste wat een coach voor zijn speler kan doen. Hij is belangrijk voor mij geweest in mijn eerste seizoen als prof”, aldus Dolberg, die verwacht dat hij na de zomer bij Ajax blijft: “Er zijn geen plannen om ook naar Borussia te gaan.”