Spaanse en Engelse interesse bevestigd: ‘Maar Nelom hoeft niet perse weg’

Miquel Nelom heeft zich in de kijker gespeeld bij clubs uit Spanje en Engeland. Shallon Nkeshimana, zaakwaarnemer van de Feyenoord-verdediger, bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad de geruchten over vermeende interesse. Namen van clubs wil hij niet noemen, maar volgens Spaanse media gaat het om Espanyol en Stoke City.

Vorig jaar mocht Nelom niet weg uit De Kuip. “Of dat nu anders is? Dat moet nog blijken, maar Miquel Nelom hoeft niet perse weg uit de Kuip”, reageert Nkeshimana. “Aan de andere kant voelt dit wel als een tijdstip om na al die jaren bij zijn club Feyenoord eens een nieuwe stap te zetten.”

Nelom was het afgelopen seizoen onder trainer Giovanni van Bronckhorst niet zeker van een vaste basisplaats. Terence Kongolo kreeg de voorkeur op de linksbackpositie. Vorig jaar was er nog interesse van Olympique Lyon, terwijl Norwich City zich in de winterstop meldde. Het contract van de 26-jarige Nelom in Rotterdam loopt door tot de zomer van 2018.