Gerrard: ‘Mourinho heeft me vijf of zes keer proberen aan te trekken’

Steven Gerrard speelde zijn gehele carrière voor Liverpool, voordat hij in 2015 de overstap maakte naar de Major League Soccer om voor LA Galaxy te gaan spelen. De oud-international kreeg gedurende zijn loopbaan meer dan genoeg aanbiedingen en er was één persoon die telkens bleef terugkomen. José Mourinho probeerde ‘vijf of zes keer’ om Gerrard los te weken bij Liverpool.

“In het seizoen 2004/05 was er veel speculatie”, zegt Gerrard volgens de Daily Mirror. “ Hij heeft me uiteindelijk vijf of zes keer proberen aan te trekken tijdens mijn carrière. Twee keer toen hij bij Chelsea zat, hij probeerde het toen hij bij Internazoinale werkte en ook bij Real Madrid. Ik had er voor kunnen kiezen om te gaan en bij hem te spelen bij verschillende clubs, maar dat heb ik nooit gedaan.”

Gerrard speelde nog twee jaar voor LA Galaxy voordat hij in november van vorig jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. Momenteel is hij jeugdtrainer bij Liverpool.