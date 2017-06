Bayern-aankoop wimpelde Chelsea af: ‘Te vroeg om naar Engeland te gaan’

Niklas Süle speelt vanaf volgend seizoen in het shirt van Bayern München. De 21-jarige verdediger heeft niet lang na hoeven denken over zijn overstap naar der Rekordmeister. Een aanbieding van Chelsea belandde dan ook al snel in de prullenbak, zo zegt hij tegen BILD.

“Er was inderdaad interesse van Chelsea, maar Bayern hoort bij de beste drie clubs ter wereld. Ik heb er dus niet lang over na hoeven denken”, bekent de verdediger, die afgelopen seizoen met Hoffenheim op de vierde plaats eindigde. “Het was voor mij te vroeg om al naar Engeland te gaan. Bovendien trok het aanbod van Bayern me enorm aan, dat had een Engelse club niet voor elkaar kunnen krijgen.”

Süle tekende in München een vijfjarig contract. Bayern telde naar verluidt zo’n twintig miljoen euro neer voor de verdediger, die uit de jeugdopleiding van Hoffenheim komt. Afgelopen dinsdag speelde hij zijn tweede interland voor de Duitse nationale ploeg. In de wedstrijd tegen Denemarken (1-1) speelde hij negentig minuten mee.