‘Ik denk wel dat het mogelijk is dat Bosz Dortmund kampioen maakt’

Peter Bosz werd dinsdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. Hij volgt de ontslagen Thomas Tuchel op. Laatstgenoemde liet Dortmund niet het gewenste spel spelen en dat, plus een verstoorde relatie met voorzitter Hans-Joachim Watzke, kostte hem uiteindelijk de kop. Jörg Weiler, Dortmund-watcher van BILD, verwacht dat Bosz een stuk meer krediet zal krijgen dan zijn voorganger.

“Ik denk dat dit de beste keus is voor Dortmund. En voor Bosz is het ook een ideale volgende stap”, zegt Weiler volgens de NOS. Hij gaat ervan uit dat Bosz de tijd krijgt om zijn speelstijl te implementeren bij zijn nieuwe club. "Er wordt niet van hem verwacht dat hij in zijn eerste seizoen direct Bayern München verslaat. Hij zal vooral het publiek moeten vermaken. Maar ik denk wel dat het mogelijk is dat Bosz ze kampioen maakt. Bij Bayern zijn Philipp Lahm en Xabi Alonso net gestopt, dus die moeten wel wat wijzigen. Bij Dortmund verwacht ik dat Aubameyang weggaat, maar als ze een goede vervanger halen, maken ze zeker een kans."

Dennis Gentenaar was in het seizoen 2005/06 onder trainer Bert van Marwijk keeper van Dortmund. "Borussia is een echte volksclub", weet hij. "Wij speelden onder Van Marwijk ook Nederlands voetbal. Een beetje zoals Bosz: snel druk zetten. Daar hadden ze in het begin veel moeite mee, maar de laatste jaren doet Borussia dat al veel meer.” De 41-jarige oud-keeper denkt dat Bosz en Dortmund een goede combinatie zijn en er wat moois kan uitvloeien uit de samenwerking. "Zeker als hij de speelstijl er net zo in krijgt als bij Ajax. De spelers van Dortmund zijn natuurlijk net weer een stap verder, dus dat verwacht ik eigenlijk wel."