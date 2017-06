‘Ik denk wel dat Ajax van mijn vertrek geleerd heeft, ze waren te afwachtend’

Javairo Dilrosun vertrok al op zestienjarige leeftijd naar Manchester City. Bij Ajax wachtte de aanvaller tevergeefs op een toekomstplan en een contract, maar dat kwam uiteindelijk niet. Mede daardoor besloot Dilrosun op jonge leeftijd te vertrekken uit Amsterdam en daar hebben ze volgens hem nu van geleerd.

“Het is mooi om te zien hoe iemand als Justin Kluivert doorbreekt bij Ajax. Of ik weleens denk dat ik daar had kunnen staan? Het is moeilijk te zeggen hoe ik ervoor had gestaan als ik bij Ajax was gebleven”, zegt Dilrosun in gesprek met ELFVoetbal. “Ik denk wel dat ze van mijn vertrek geleerd hebben. Ze namen een te afwachtende houding aan richting jonge talenten. Die fout maken ze nu niet meer.”

“Ik vond zelf dat ik goed bezig was, maar vanuit Ajax bleef het stil. Geen contract, geen plan. Ik kreeg niet het gevoel dat ze toekomst in mij zagen”, vervolgt de achttienjarige aanvaller, die zag dat andere clubs wel concreet waren. Interesse van Chelsea en PSV liet hij links liggen. Na een gesprek met Patrick Vieira, destijds hoofd jeugdopleidingen bij the Citizens, koos hij voor Manchester City. “Eenmaal terug in Amsterdam had ik mijn keuze al snel gemaakt. Tot onvrede van mijn moeder trouwens, want zij vond dat ik bij Ajax moest blijven.”