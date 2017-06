‘Dortmund wacht af na akkoord Aubameyang over indrukwekkend salaris’

Pierre Emerick-Aubameyang en Peter Bosz zullen waarschijnlijk nooit elkaars handen schudden bij Borussia Dortmund. De aanvaller haalde na de finale van de DFB Pokal al zijn laatste spullen bij de club op en volgens de woensdageditie van BILD is de Gabonees al tot een vergelijk met Paris Saint-Germain gekomen.

Aubameyang, 27 jaar, zou zijn fiat hebben gegeven aan een contract tot medio 2021, met een jaarlijkse financiële vergoeding van veertien miljoen euro. Borussia Dortmund wacht nog op toenadering van PSG, maar hanteert een vraagprijs van zeventig miljoen euro voor de aanvaller, die ondanks zijn contract tot medio 2020 al enige tijd op een transfer uit was.

"We weten dat Auba zich serieus met zijn toekomst bezighoud", zo erkent technisch directeur Michael Zorc. "Hij wordt 28 jaar en de vraag is of hij nog iets nieuws wil." Aubameyang zou volgens Franse media al een groot huis in het mondaine Neuilly-sur-Seine hebben gekocht.

Het valt niet uit te sluiten dat Dortmund de vraagprijs voor Aubameyang iets laat zakken als PSG bereid is om het negentienjarige aanvalstalent Jean-Kévin Augustin in de deal te betrekken. Volgens BILD zal de opvolger van Aubameyang geen bekende naam worden, maar een aanvaller met perspectief. In dat kader valt ook de naam van Lucas Alario, een 24-jarige aanvaller van het Argentijnse River Plate.