Feyenoord vraagt vijftien miljoen euro aan AS Roma

Volgens de zaakwaarnemer van Emil Forsberg is het tijd voor een 'grote club' voor zijn cliënt, maar RB Leipzig-directeur Ralf Rangnick wil niets weten van een transfer. Dat is slecht nieuws voor Liverpool en Arsenal. (BILD)

Southampton heeft nog altijd niet besloten of Claude Puel ook volgend seizoen voor de groep staat. Marco Silva was in beeld om de coach te vervangen, maar nu wordt ook de naam van Louis van Gaal genoemd. (Sky Sports)