‘Tweede keus van Feyenoord kan transfer naar Barcelona maken’

Miquel Nelom gaat mogelijk voor het eerst in zijn loopbaan in het buitenland aan de slag. Diverse media in Spanje, onder meer de Catalaanse radiozender RAC1, maken melding van interesse van Espanyol in de linkerverdediger van Feyenoord.

Nelom, 26 jaar, is al sinds zijn jeugd aan Feyenoord verbonden. Hij maakte zijn debuut in het betaald voetbal, en daarna ook in de Eredivisie, in het tenue van stadsgenoot Excelsior, en maakte vanaf 2011/12 deel uit van de hoofdmacht van Feyenoord. Alleen in het seizoen 2014/15 was de linksback verzekerd van een basisplaats in De Kuip.

Nelom moest afgelopen seizoen genoegen nemen met 22 officiële optredens. Het contract van de tweevoudig Oranje-international, die ook interesse van Stoke City zou genieten, loopt over een jaar af en zou tegen betaling van een miljoen euro kunnen worden afgekocht. Espanyol kwam afgelopen seizoen net tekort voor deelname aan Europees voetbal: de tweede club van Barcelona eindigde op een achtste stek in LaLiga.