Piqué haalt prestaties Real naar beneden: ‘Niet te vergelijken met ons’

Real Madrid is er als eerste club ooit in geslaagd om de Champions League voor de tweede keer op rij te winnen. In de finale was de Koninklijke te sterk voor Juventus en pakte het voor de derde keer in vier jaar tijd de cup met de grote oren. Barcelona Gerard Piqué is er niet vies van om met enige regelmaat een sneer uit te delen naar de aartsrivaal en haalt ook nu weer de prestaties van Real naar beneden.

Volgens de Spaans international zijn de prestaties van het huidige Real Madrid niet te vergelijken met de successen van Barcelona in de afgelopen jaren. “Ik denk dat alles wat wij in de laatste jaren hebben gewonnen niet is te vergelijken met wat Madrid in de laatste twee seizoenen heeft gewonnen”, aldus de dertigjarige verdediger bij Movistar Minuto show.

Piqué won drie keer de Champions League met Barcelona en werd sinds het seizoen 2008/09 zes keer kampioen van Spanje. Dat waren tijden waarin Real vaak genoegen moest nemen met de Copa del Rey. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en was de enige prijs die Barcelona het afgelopen seizoen won de Spaanse beker. Daar is Piqué niet tevreden mee. “De dag dat je ons het winnen van de Copa del Rey ziet vieren, dan kan je zeggen dat Madrid goed bezig is”, aldus de verdediger met een knipoog.