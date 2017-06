Manchester United gaat voor winnaar van CL

Newcastle United is dicht bij de komst van Tammy Abraham. Het toptalent van Chelsea heeft the Magpies al laten weten graag naar Noord-Engeland te willen komen. (Daily Telegraph)

Max Broughton staat er goed op in de top van de Premier League. De zestienjarige middenvelder van Bolton Wanderers weet zich in de belangstelling van Manchester United, Tottenham Hotspur en Everton. (Daily Mail)