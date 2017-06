Duitsland laat langszij in Denemarken bij historisch debuut Younes

Op weg naar de Confederations Cup heeft de nationale ploeg van Duitsland dinsdagavond niet kunnen winnen op bezoek bij Denemarken. In de wedstrijd waarin Amin Younes zijn debuut maakte voor die Mannschaft, kwamen de Denen voor rust op voorsprong via Christian Eriksen. Vlak voor tijd tekende Joshua Kimmich voor de gelijkmaker.

Aan de kant van Denemarken begon Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval. De Ajacieden Lasse Schöne en Kasper Dolberg begonnen op de bank, maar zouden na rust invallen. Met name bij de invalbeurt van Dolberg klonk er luid gejuich vanaf de tribunes. De talentvolle Ajacied is mateloos populair in zijn geboorteland en speelde dinsdag zijn tweede interland. De stand was bij zijn invalbeurt al 1-0. Eriksen profiteerde in de achttiende minuut namelijk optimaal van een grote fout van AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger. De middenvelder van Tottenham Hotspur was er als de kippen bij om de 1-0 tegen de touwen te werken in het Bröndby Stadion.

Met nog zo’n 25 speelminuten op de klok en een 1-0 achterstand bracht bondscoach Joachim Löw Younes binnen de lijnen. De Ajacied is zodoende de eerste Eredivisie-speler ooit die in actie komt voor de nationale ploeg van Duitsland. Het kwam in het verleden wel voor dat spelers eerst voor (West-)Duitsland speelden en daarna in de Eredivisie, zoals Paulo Rink (Vitesse) en Heiko Westermann (Ajax). Met Younes in de ploeg zocht Duitsland meer en meer de aanval, met uiteindelijk de late gelijkmaker als gevolg. Denemarken kreeg vlak voor tijd de bal niet weggewerkt, waarna Kimmich vanuit een omhaal raak schoot.