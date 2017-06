‘De enige die ik écht in staat acht Bosz te vervangen bij Ajax is Ron Jans’

Ron Jans is volgens Ronald Waterreus de enige trainer die Peter Bosz kan vervangen bij Ajax. Laatstgenoemde heeft de Amsterdamse club al na één seizoen verlaten en werd dinsdag gepresenteerd bij Borussia Dortmund. Volgens Waterreus doet technisch directeur Marc Overmars er verstandig aan om aan te kloppen naar Jans, die sinds zijn vertrek bij PEC Zwolle zonder club zit.

"De enige die ik écht in staat acht Bosz te vervangen bij Ajax is Ron Jans", schrijft de oud-doelman van onder meer PSV in zijn column voor Voetbal International. "Als mens heeft hij zoveel levenservaring opgedaan dat hij kan overleven in die hoofdstedelijke slangenkuil. Daarnaast heeft hij als trainer een soortgelijk cv als dat Bosz had voor zijn komst naar de ArenA: uitstekende prestaties en herkenbaar voetbal met provincieclubs."

Jans zou na zijn vertrek uit Zwolle aan de slag gaan bij de KNVB. Daar zag hij later van af. Volgens De Telegraaf is Roger Schmidt de belangrijkste kandidaat bij Ajax om Bosz op te volgen. De Duitse trainer is clubloos na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen en staat naar verluidt ook in de belangstelling van Crystal Palace.