Younes stelt Bosz voor: ‘Hij is een trainer met de Duitse mentaliteit’

Amin Younes denkt dat Peter Bosz past in de Bundesliga. De oefenmeester verruilde Ajax dinsdag voor Borussia Dortmund, waar hij een tweejarig contract signeerde. Younes werkte het afgelopen seizoen samen met Bosz en stelt de trainer aan Duitsland voor in gesprek met het Duitse Sportbuzzer.

Volgens Younes is Bosz een trainer met de 'Duitse mentaliteit'. "Want hij hecht veel belang aan samenwerking en wederzijds begrip", stelt de buitenspeler. Bosz maakte vooral indruk in de Europa League, zo is ook opgevallen in Duitsland. "Wij weten dat we zulke wedstrijden alleen winnen als we ons eigen spel spelen, met plezier, brutaliteit, harde passes in de voeten, vloeiend samenspel en vertrouwen. We willen kansen creëren met aanvallend spel."

Bosz heeft een belangrijke rol gespeeld in het smeden van een hechte groep, denkt Younes. "We hebben veel karakter in onze ploeg. Iedereen gedraagt zich goed. Iedereen zet zich in, speelt agressief en heeft plezier in het voetbal. Buiten het veld pronkt niemand met het feit dat hij een voetballer is. We zijn dit jaar een kleine familie."