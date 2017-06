Klaassen baalt van vertrek Bosz: ‘Lees nu veel dingen die niet kloppen’

Na één seizoen moet Ajax alweer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Peter Bosz naar Borussia Dortmund vertrokken is. Aanvoerder Davy Klaassen noemt het vertrek van de oefenmeester in gesprek met Voetbal International ‘balen’. “Er is toch wel iets gegroeid en daarin is het jammer dat de trainer nu weg is.”

“Ik denk dat iedereen het jammer vindt dat de trainer weg is, ja. Het is voor de club zonde dat hij besloten heeft om te vertrekken. Hoe dat gebeurd is, tja. Het is natuurlijk wel belangrijk, maar de club moet nu eerst op zoek naar een nieuwe trainer”, zegt Klaassen, die geen naam van een mogelijke opvolger in de mond wil nemen. “Dat weet ik niet, de mensen die daar echt over gaan moeten daar naar gaan kijken. Het is wat vroeg om nu namen te gaan roepen.”

Een conflict met Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l’Ami, hersteltrainer Björn Rekelhof en Dennis Bergkamp zou ten grondslag hebben gelegen aan het vertrek van Bosz, zo meldde De Telegraaf. “Af en toe krijg je wel wat mee, maar je leest nu zoveel dingen. En ook zoveel dingen waarvan ik denk: hier klopt niks van. Iedereen gaat nu speculeren en van alles roepen, dat is onzin”, stelt de middenvelder, die zijn eigen toekomstkeuze niet af laat hangen van het vertrek van Bosz. “We hebben een leuk jaar gehad. We zijn veel beter gaan spelen ten opzichte van het begin van het seizoen.”