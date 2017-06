‘Bij Ajax staat mooi voetbal spelen voorop, in Duitsland gaat het om de punten’

Peter Bosz lijkt op weg naar Borussia Dortmund, al is het nog wachten op de officiële bevestiging van beide clubs. Gertjan Verbeek werkt al sinds 2013 in Duitsland, eerst bij 1.FC Nürnberg en nu bij VfL Bochum. Volgens hem is de aanstaande overstap van Bosz naar die Borussen niet zonder risico.

“Bij Ajax staat mooi voetbal spelen voorop. In Duitsland gaat het alleen om de punten. De doelstellingen van Borussia zijn niet mis: overwinteren in de Champions League, meedoen om de landstitel in Duitsland en ver komen in de beker. Maar de club beschikt over genoeg geld, dus die doelstellingen zijn terecht”, zegt Verbeek tegenover NUsport. Volgens de oefenmeester spelen er veel krachten rond Borussia Dortmund.

“Pers, scouting, sponsors en supporters hebben allemaal hun mening klaar. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de clubleiding”, aldus de trainer van VfL Bochum. Verbeek zegt dat de 2-0 overwinning van Ajax op Schalke 04 indruk maakte in Duitsland. “Juist in die periode begon het voor het eerst te rommelen rondom Thomas Tuchel. In de wedstrijden tussen Ajax en Olympique Lyon is Bosz vervolgens met argusogen gevolgd en dat is gunstig voor hem uitgevallen.”

De grote vraag is nu wie de opvolger van Bosz bij Ajax gaat worden. De namen van Roger Schmidt, Jaap Stam, Clarence Seedorf en Erik ten Hag passeerden de revue. “Ajax zal sowieso bij een Nederlandse trainer uitkomen, omdat het heel belangrijk is om 4-3-3 te spelen”, denkt Verbeek, die zijn telefoon aan heeft staan voor Ajax. “Ze mogen me bellen hoor, geen probleem. Ajax is een mooie club en ik voel me er zeker niet te groot voor.”