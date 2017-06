‘Zeker als Tioté net terug was van de Afrika Cup, bleef je liever uit de buurt’

Cheick Tioté overleed maandag op dertigjarige leeftijd. De Ivoriaanse middenvelder, die onder contract stond bij het Chinese Beijing Enterprises en voorheen voor onder meer FC Twente, Roda JC en Newcastle United uitkwam, zakte op de training in elkaar en werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij, waarschijnlijk aan de gevolgen van een hartaanval.

"Je kunt het bijna niet geloven dat zo'n ijzersterke jongen op dertigjarige leeftijd dood neervalt op het trainingsveld", betreurt voormalig ploeggenoot Sander Boschker in gesprek met De Telegraaf. "Cheick leek wel uit één blok natuursteen te bestaan, zo gespierd was hij. Ik heb nooit meegemaakt dat een trainer een speler verbood om krachttraining te doen, maar bij Cheick was dat het geval, omdat hij van zichzelf al zo enorm sterk was en anders te geblokt zou worden."

De 'Afrikaanse tackles' van Tioté werden dan ook gevreesd, zo kan Wout Brama zich nog goed herinneren. "Er waren nogal wat spelers in de selectie die bij trainingspartijen liever niet tegenover Cheick stonden. Zeker als hij net terug was van de Afrika Cup, bleef je liever even uit de buurt. Die jongen was zo sterk en zo fit."