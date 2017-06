‘Als Ousmane Dembélé naar Barcelona komt, mag hij bij mij blijven slapen’

Ousmane Dembélé wordt voor het tweede opeenvolgende jaar met Barcelona in verband gebracht. De talentvolle aanvaller was een jaar geleden al bij de Spaanse topclub in beeld, maar hij koos er toentertijd voor om Stade Rennes in te ruilen voor Borussia Dortmund. Nu zou Barcelona opnieuw werk willen maken van zijn komst.

De onlangs twintig jaar geworden Dembélé heeft een sterk eerste seizoen in Duitsland achter de rug, met 10 doelpunten in liefst 49 officiële duels. Volgens enkele media in Spanje en L'Équipe geniet de Frans international andermaal serieuze interesse van Barcelona. Samuel Umtiti zou de komst van zijn landgenoot alleen maar toejuichen. "Ik weet dat Barcelona interesse heeft, vanwege zijn kwaliteiten. Maar alle betrokken partijen moeten wel akkoord zijn. Hij zou ons goed van pas komen."

"Met zijn kwaliteiten is Dembélé tot veel in staat", zo benadrukte Umtiti in gesprek met RMC Sport. "Als hij komt, zal ik mij over hem ontfermen. Het moet eerst officieel worden voordat we erover kunnen praten. Als hij komt, mag hij bij mij blijven slapen", sloot Umtiti met een schaterlach af. Barcelona won afgelopen seizoen alleen de Copa del Rey en zag alle grote prijzen naar Real Madrid gaan.