Van Hanegem snapt Bosz: ‘Ajax was toen ook gewoon de weg kwijt, hoor’

Peter Bosz verlaat na één seizoen Ajax en tekent dinsdagmiddag een meerjarig contract bij Borussia Dortmund. Bosz zal rond 14.30 uur worden gepresenteerd in Dortmund. Afgelopen weekend werden de clubs het eens over de afkoopsom van het contract van twee seizoenen dat de trainer nog had bij Ajax. Lucien Favre stond hoger op de verlanglijst dan Bosz, maar Olympique Nice wilde zijn coach niet laten gaan en dus kwamen die Borussen bij de Nederlander uit.

"Daar concludeer ik uit dat ze in Amsterdam tevreden zijn met een afkoopsom en dat ze daar ook wel weten dat Ajax zonder Bosz niet opeens reddeloos verloren is", zo stelt Willem van Hanegemn in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer wijst erop dat succes in de voetballerij ook heel veel met geluk en toeval te maken heeft. "Ajax was uit tegen Schalke 04 en Olympique Lyon ook gewoon de weg kwijt, hoor. Als ze toen waren uitgeschakeld, was het voor Bosz slechts gebleven bij een paar maanden leuk voetbal."

Van Hanegem snapt dat Bosz zijn kans wil pakken, mede omdat de hele voetballerij dagelijks onder contracten wil uitkomen. "Dus waarom hij niet? En Ajax vindt echt wel weer een ander." Ajax heeft de overgang officieel nog niet bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat Bosz niet koste wat het kost aan zijn contract tot de zomer van 2019 gehouden wordt.