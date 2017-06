‘AS Monaco wilde Enes Ünal niet huren, maar er was ook een risico’

Enes Ünal rondde vorige week zijn overgang van Manchester City naar Villarreal af. De aanvaller werd de afgelopen twee seizoenen door de Engelsen tijdelijk gestald bij RC Genk, NAC Breda en FC Twente, maar vertrekt in principe nu definitief bij de Premier League-club. "Ik kan niet zeggen welke clubs interesse hadden in Enes", zo vertelde zaakwaarnemer Batur Altiparmak tegen beIN Sports.

"Uiteindelijk ging het tussen twee clubs, één uit Spanje en één uit Duitsland", vertelt Altiparmak. "We kozen voor Villarreal, omdat ze al lange tijd in een 4-4-2-systeem spelen. En ze spelen doorgaans op de helft van de tegenstander, net als Barcelona en Real Madrid. Daarom waren we van mening dat Villarreal de beste optie voor Enes was. De Duitse club was erg teleurgesteld. Ze hadden hem graag gehaald."

Enes, twintig jaar, was in de voorbije twaalf maanden één van de revelaties in de Eredivisie. De Turks international vond in 32 duels op het hoogste niveau in Nederland liefst achttien keer het net. "Manchester City heeft zich niet met het proces bemoeid. Ze wilden alleen op de hoogte gehouden worden", zo vervolgde Altiparmak. "In eerste instantie wilden ze Enes weer op huurbasis laten gaan, maar we lieten weten dat clubs die willen huren doorgaans niet de beste clubs zijn en financiële moeilijkheden hebben."

"Daar ging Manchester City mee akkoord. Zodoende kregen we te horen: 'We zijn een grote club en we zullen Enes alleen verkopen als we een terugkoopoptie krijgen. We kunnen Enes voor 15 miljoen euro verkopen en eventueel voor 25 miljoen euro terugkopen'." Altiparmak verklapte uiteindelijk toch een van de clubs met interesse. "Villarreal wilde Enes niet huren en AS Monaco ook niet. Oké, nu heb ik toch een naam gegeven. Maar er was ook een risico voor Enes. De Franse competitie is lastiger."