België boekt nipte oefenzege in aanloop naar belangrijk kwalificatieduel

België heeft de vriendschappelijke interland tegen Tsjechië maandag enigszins met moeite in winst kunnen omzetten: 2-1. De ploeg van Roberto Martinez had de score flink kunnen opvoeren, maar raakte twee keer de paal via Romelu Lukaku en Kevin Mirallas. Voor de Rode Duivels scoorden Michy Batshuayi en Marouane Fellaini; Michal Krmencik deed wat terug namens Tsjechië. Vincent Kompany maakte na twintig maanden zijn rentree als A-international.

Michy Batshuayi opende in de 25e minuut op aangeven van Lukaku de score, via een schuiver. België kon echter maar kort genieten van de voorsprong. Kevin De Bruyne liet zich na een klein half uur spelen in zijn eigen strafschopgebied aan de kant zetten, waarna Michael Krmencik de bal binnen kon schieten: 1-1. Patrik Schick had vijf minuten later zelfs de 1-2 op zijn voet, maar stuitte op het aluminium.

Vlak na rust besliste Fellaini het duel. De middenvelder, aan het begin van de tweede helft in de ploeg gekomen, kopte een hoekschop binnen. Een inzet van Tomas Soucek eindigde tien minuten voor tijd op de paal. België kan vrijdag bij winst in Estland een volgende stap zetten op weg naar deelname aan het WK. De kwartfinalist van het laatste EK is in Groep H na vijf speelronden koploper met dertien punten.