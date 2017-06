Mourinho zwijgt over doelwit: ‘Rui Vitória zal het niet waarderen’

Victor Lindelöf leek in januari op weg naar Manchester United, maar bleef bij Benfica. Deze transferperiode wordt de Zweedse mandekker opnieuw gelinkt aan een transfer naar Old Trafford. Gevraagd naar de eventuele komst van de verdediger wil manager José Mourinho niet te veel loslaten. Hij vindt het namelijk getuigen van weinig respect om te praten over spelers van andere clubs.

Lindelöf was volgens diverse Engelse media in de vorige transferperiode al bijna van United, maar de club ging uiteindelijk niet tot actie over nadat Phil Jones en Marcos Rojo Mourinho wisten te overtuigen. "Ik ga niet zeggen of ik hem wel of niet wil, dat zou verkeerd zijn”, aldus Mourinho volgens ESPN. “Rui Vitória (trainer van Benfica, red.) zal niet niet waarderen als trainers van andere clubs praten over zijn speler, de voorzitter zal daar ook niet blij mee zijn. Lindelöf is van hun en zal dat blijven, hij is hun speler.”

Verwacht wordt dat de Europa League-winnaar aankomende zomer enkele verdedigende versterkingen in huis zal halen. Naast Lindelöf worden ook Michael Kean van Burnley en Real Madrid-verdediger Raphaël Varane genoemd.