AC Milan-ultras van ‘Curva Sud’ woest op ‘gewetenloze’ Raiola

De harde kern van AC Milan heeft in een statement uitgehaald naar Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Gianluigi Donnarumma. Het contract van de achttienjarige doelman loopt volgend jaar af en ondanks langlopende onderhandelingen is er nog altijd geen akkoord bereikt. Volgens Italiaanse media maakt Raiola het Milan knap lastig met hoge eisen en blijft daardoor een akkoord uit. De fans van Milan zijn het beu en hopen op verandering.

Naar verluidt zou AC Milan de talentvolle keeper al gewaarschuwd hebben voor Raiola en hem geadviseerd hebben afscheid te nemen van de belangenbehartiger. Curva Sud Milano laat op de website weten klaar te zijn met de ‘Donnarumma-gate’. “We hebben het hier over een fenomeen, een jong iemand in de handen van een gewetenloze zaakwaarnemer. Hij bevindt zich in een situatie die zowel de fans als de club meer dan nerveus maakt. Het is ongelofelijk dat één persoon een club als Milan in zijn greep kan houden.”

“De wil van de speler moet zwaar wegen, net als de wil van de club”, vervolgt het statement. “Het hoofddoel van deze persoon is het implementeren van clausules die in zijn eigen voordeel uitpakken. Dat gebeurde ook bij Paul Pogba en Juventus, waardoor hij veel geld opstrijkt bij een toekomstige transfer.” De harde kern van Milan hoopt dat de club zo snel mogelijk ‘foute zaakwaarnemers’ buiten de deur kan houden. “Er zijn clubs in het buitenland die de deuren hebben gesloten voor dit soort zaakwaarnemers. Jammer genoeg heeft Milan de deuren geopend en vandaag de dag zien we het resultaat van dat soort management.”