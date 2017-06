Norwich laat Dijks terugkeren bij Ajax: ‘We kijken naar andere kandidaten’

Mitchell Dijks keert terug bij Ajax. De linksback werd de tweede seizoenshelft uitgeleend aan Norwich City. De Engelse club heeft besloten de optie tot koop niet te lichten. Dat heeft de club uit de Championship maandag bekendgemaakt.

Dijks verliet Ajax in januari, nadat hij onder trainer Peter Bosz niet meer op een basisplaats hoefde te rekenen. Hij verloor de concurrentiestrijd van Daley Sinkgraven. Bij Norwich was de verdediger wel een vaste basisklant. Hij kwam tot vijftien competitiewedstrijden, waarin hij een keer scoorde.

“Sinds het einde van het seizoen hebben we gesprekken gevoerd met Mitchell en zijn vertegenwoordigers”, laat sportief directeur Stuart Webber weten op de clubsite. “Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd om tot een overeenstemming te komen. We zullen ons nu richten op andere doelwitten.” Het contract van Dijks bij Ajax loopt door tot medio 2018.