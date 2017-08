Update: Sporting presenteert voormalig Feyenoord-doelwit Ristovski

Feyenoord heeft het oog laten vallen op Stefan Ristovski. De 25-jarige rechtsback van de Kroatische kampioen HNK Rijeka, die formeel onder contract staat bij Spezia, is volgens SportCom 'dicht bij' een transfer naar Rotterdam. Technisch directeur Martin van Geel zou bereid zijn om 3,5 tot 4 miljoen euro te betalen; dat bedrag kan via sportieve bonussen nog verder oplopen.

Ristovski speelt sinds 2015 op huurbasis voor Rijeka en heeft altijd een basisplaats gehad. De vleugelverdediger, in het verleden actief voor onder meer Crotone, Bari en Parma, was het afgelopen seizoen een sterkhouder in het eerste kampioensjaar van Rijeka. Mogelijk ziet Feyenoord de 31-voudig international van Macedonië als opvolger van Rick Karsdorp.

In mei zouden scouts van Feyenoord tot tweemaal toe in Kroatië zijn geweest om Ristovski in de gaten te houden. Op 30 juni keert Ristovski op papier terug bij Spezia, al is het onduidelijk of daar toekomst voor hem is. Een jaar geleden werd de Macedoniër nog in verband gebracht met Ajax. Destijds waren ook Lazio, Sassuolo en VfL Wolfsburg naar verluidt in de race.

Update 7 augustus 20.08 uur - Sporting presenteert vermeend Feyenoord-doelwit Ristovski

Sporting Portugal is met Stefan Ristovski aan de haal gegaan. De rechtsback wordt een seizoen gehuurd van HNK Rijeka, met optie tot koop. Dat maakt de Portugese topclub bekend via de officiële kanalen. Volgens Portugese media gaat het om een verplichte koopoptie van 2,25 miljoen euro. Eerder deze zomer schreef SportCom dat Feyenoord 3,5 tot 4 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar de club strikte Kevin Diks voor de rechtsbackpositie. Een jaar geleden werd Ristovski nog gelinkt aan onder meer Ajax.