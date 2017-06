‘Huntelaar is een van onze iconen, maar met Ajax kunnen we niet concurreren’

In tegenstelling tot Ajax heeft sc Heerenveen geen serieuze poging ondernomen om Klaas-Jan Huntelaar terug te halen. De spits mocht weg bij Schalke 04 en tekende begin deze maand een contract voor één seizoen in Amsterdam. Heerenveen droomt wel van de rentree van Huntelaar, maar de tijd was volgens algemeen directeur Luuc Eisenga nog niet rijp.

"We zijn niet bezig geweest met de eventuele komst van Huntelaar. Als je ziet waar Klaas-Jan nu naartoe gaat, daar kunnen wij niet mee concurreren. Klaas-Jan is natuurlijk een van onze iconen en wij hebben hem geholpen een grote stap te maken", stelt Eisenga via de officiële kanalen van Heerenveen.

De directeur is blij dat hij Huntelaar volgend seizoen mag verwelkomen in het Abe Lenstra Stadion. "En wie weet wat er in de toekomst mogelijk is. Hij zou hier fantastisch passen en dat heeft hij eerder ook al laten zien. Maar dingen moeten wel haalbaar en in dit stadium was hij dat niet."