Update: ‘Paris Saint-Germain ontkent akkoord met Pepe’

De toekomst van Pepe ligt in Parijs. Volgens Marca heeft de verdediger een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain over een tweejarig contract. Pepe komt transfervrij over van Real Madrid. De overstap is verrassend, daar Internazionale het meest nadrukkelijk met de Portugese mandekker in verband werd gebracht.

Mogelijk is de transfer van Pepe in een stroomversnelling gekomen door de aanstelling van Antero Henrique bij PSG. De nieuwe sportief directeur haalde Pepe al eens naar FC Porto. De EK-winnaar kon ook kiezen voor het grote geld bij Hebei China Fortune, maar wees dat aanbod 'op aandringen van zijn vrienden en vanwege het naderende WK in Rusland' af, zo meldt de Madrileense krant.

Een paar uur voor de Champions League-finale van zaterdag zou zaakwaarnemer Jorge Mendes het definitieve akkoord hebben gesloten met PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi. Alleen de handtekening van Pepe onder het contract ontbreekt nog. De verdediger speelt sinds 2007 voor Real, maar was het afgelopen seizoen overbodig in de Spaanse hoofdstad. In LaLiga deed Zinédine Zidane slechts dertien keer een beroep op Pepe, die in totaal 229 competitieduels voor de club speelde.

Update 16.42 uur - ‘Paris Saint-Germain ontkent akkoord met Pepe’

De geruchten dat Pepe dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain zou zijn lijken vooralsnog niet op waarheid te berusten. Een woordvoerder van les Parisiens heeft in gesprek met RMC namelijk laten weten dat de club formeel ontkent een akkoord te hebben gesloten met de verdediger van Real Madrid en dat de partijen zelfs niet met elkaar in gesprek zijn.