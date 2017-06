‘Arsenal en Juventus zijn akkoord over transfer van zestien miljoen’

Arsenal en Juventus hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van doelman Wojciech Szczesny naar Turijn. Dat meldt Sky Sports maandagmiddag. De doelman zou voor een bedrag van zestien miljoen euro verkassen naar de Italiaanse kampioen. Bij Juventus ligt een vierjarig contract klaar voor Szczesny.

De Pool kan 3,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De afgelopen twee seizoenen liet Szczesny een goede indruk achter bij AS Roma, waar hij op huurbasis speelde. Desondanks was er bij Arsenal geen toekomst voor de 27-jarige sluitpost, waardoor hij vermoedelijk actief blijft in de Serie A. Zijn huidige contract in Londen loopt nog een jaar door.

Szczesny verliet de jeugdopleiding van Legia Warschau in 2006 voor die van Arsenal. In 2009 debuteerde hij in het eerste van the Gunners en sindsdien stond Szczesny 132 keer onder de lat in de Premier League. Bij Juventus gaat hij waarschijnlijk tweede viool spelen achter Gianluigi Buffon, die zijn afscheid al heeft aangekondigd voor na het WK 2018.