Hummels: ‘Dat had ik misschien niet moeten zeggen, maar het is wel zo’

Toen Mats Hummels in augustus 2016 als speler van Bayern München terugkeerde in het Signal Iduna Park, werd hij uitgejouwd door de aanwezige toeschouwers. De supporters van Borussia Dortmund nemen hem zijn overstap naar de rivaal nog steeds kwalijk, maar desondanks kan Hummels zich een terugkeer bij BVB voorstellen.

Hummels komt uit de jeugdopleiding van Bayern en speelde tussen 2009 en 2016 voor Dortmund. Hij stapte vervolgens voor 35 miljoen euro over naar Bayern. In het afgelopen seizoen kwam Hummels voor zijn nieuwe club tot 27 competitieduels. "Theoretisch gezien is het mogelijk", vertelt de 28-jarige verdediger, wanneer hem wordt gevraagd naar een rentree in Dortmund. "Dat had ik misschien niet moeten zeggen, maar het is wel zo."

De international van Duitsland voelt zich nog betrokken bij zijn voormalige ploeggenoten. Zo is Hummels kritisch op het besluit om het Champions League-duel tussen Dortmund en Monaco op 12 april doorgang te laten vinden, kort na een aanslag op de spelersbus van de Duitsers. "iIk vond het een botte beslissing. Ik zou de wedstrijd zelf niet hebben laten doorgaan", zegt Hummels bij ZDF. "Het is natuurlijk de vraag of er een ander moment beschikbaar was om de wedstrijd te spelen. Maar in mijn ogen had de wedstrijd afgelast moeten worden."