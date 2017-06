Update: ‘Sneijder ontvangt nog geen concrete aanbieding vanuit Rusland’

Wesley Sneijder gaf Galatasaray in 2013 de voorkeur boven een overstap naar Zenit Sint-Petersburg, maar komt mogelijk alsnog terecht bij de Russische grootmacht. Volgens zowel het Russische Match TV als het Turkse Marmara Gazetesi aast Roberto Mancini op een hereniging met Sneijder.

Mancini werd vorige week aangesteld als nieuwe trainer van Zenit. Hij moet een selectie samenstellen die volgend seizoen kan meestrijden om de landstitel en Sneijder zou een van zijn eerste doelwitten zijn. In het seizoen 2013/14 werkte het tweetal al samen bij Galatasaray. De spelverdeler was onder Mancini doorgaans basisspeler en maakte 12 doelpunten in 28 wedstrijden.

Sneijder, sinds zondag gedeeld recordinternational van het Nederlands elftal, ligt nog maar een jaar vast bij Galatasaray. De 32-jarige Utrechter heeft een transferclausule van 7,5 miljoen euro in zijn contract staan. In de afgelopen jaargang was Sneijder goed voor 28 wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde. In mei schreef Sporx nog dat Ajax denkt aan een terugkeer van de routinier.

Update 10 juni 16:12 uur - 'Sneijder ontvangt nog geen concrete aanbieding vanuit Rusland'

Zenit heeft zich voorlopig nog niet concreet gemeld voor Wesley Sneijder, zo schrijft Voetbal International. De Russische topclub heeft wel via een tussenpersoon geïnformeerd naar de recordinternational van Oranje, maar dat heeft vooralsnog niet geresulteerd in een concrete aanbieding. Sneijder heeft bij Galatasaray een contract tot 2018. Indien hij die niet gaat verlengen, zal de Turkse topclub hem komende zomer wellicht graag van de hand willen doen. De middenvelder zou het voorlopig goed naar zijn zin hebben in Istanbul, dus vertrekt waarschijnlijk alleen bij een toereikend bod.

Duel 131 voor Wesley Sneijder vanavond! #record #oranje #nedlux???? Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 9 Jun 2017 om 11:43 PDT