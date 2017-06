Griezmann baalt mee met Lacazette: ‘In december komen we terug’

Alexandre Lacazette leek op weg van Olympique Lyon naar Atlético Madrid, maar nu het transferverbod van de Spaanse club in stand is gebleven vindt die transfer geen doorgang. De topclub uit LaLiga mag pas in de winterse transferperiode weer spelers aantrekken. Antoine Griezmann heeft daarop besloten deze zomer te blijven in Madrid en hij verwacht dat Lacazette in een later stadium alsnog naar Atlético komt.

Lacazette liet vorige week weten dat er een mondeling akkoord was met Atlético Madrid over zijn transfer. Een zomerse transfer naar Madrid zit er voor de Frans international echter niet in. “Dat is heel jammer voor hem”, aldus Griezmann in een interview met Telefoot. “Hij zou komen, maar in december zullen we nog een keer op de deur kloppen.”

Het is echter de vraag of Lacazette tegen die tijd nog haalbaar is voor de Spaanse topclub. Engelse clubs azen naar verluidt ook op de diensten van de Frans international. De 26-jarige spits was het afgelopen seizoen 28 keer trefzeker in de Ligue 1 en heeft zich zodoende in de kijker gespeeld.