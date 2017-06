‘Als anderen er niet achter staan is Peter Bosz weg, denk ik’

Peter Bosz streek vorig jaar zomer neer bij Ajax, maar het dienstverband van de oefenmeester in Amsterdam lijkt beperkt te blijven tot slechts één seizoen. Borussia Dortmund trekt nadrukkelijk aan de trainer en zou Bosz een dezer dagen als de opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel willen presenteren.

Joël Veltman zou het bijzonder jammer vinden als zijn coach na een jaar alweer zijn biezen pakt: “Het is natuurlijk jammer, je hebt de finale van de Europa League gehaald. We hebben weliswaar geen prijzen gepakt, maar je hebt wel iets neergezet waar je denk ik volgend seizoen op door wil borduren”, vertelde hij na de interland tegen Ivoorkust, waarin hij twee keer scoorde, bij FOX Sports.

Op de achtergrond lijkt er echter meer aan de hand te zijn: “Er spelen ook andere dingen denk ik. Of hij wel of niet kan vertrekken is ook iets vanuit de directie, dat weet ik niet zo goed in detail. Als anderen er niet achter staan, dan is hij weg denk ik. We zijn als team heel tevreden over het eerste seizoen en we hebben iets neergezet om volgend seizoen wel die prijzen te pakken, dus dat zou zonde zijn”, sluit Veltman af.