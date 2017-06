‘PSV onderhandelt met Swansea over uitgaande transfer van 13 miljoen’

Santiago Arias is sinds zijn komst in 2013 niet weg te denken uit de achterhoede van PSV, maar daar zou in de komende weken weleens een einde aan kunnen komen. De Daily Star meldt dat de Eindhovenaren momenteel met Swansea City in gesprek zijn over een transfer van de Colombiaan.

Swansea, dat afgelopen winter ook al Luciano Narsingh oppikte bij de nummer drie van afgelopen seizoen, zou bereid zijn om ver te gaan. The Swans ondervinden concurrentie van West Ham United, Tottenham Hotspur en het Everton van Ronald Koeman en hopen dat een bedrag van ruim 13,5 miljoen euro genoeg is om Arias definitief in te lijven.

Swansea is naar verluidt de eerste club die zich concreet bij PSV heeft gemeld voor Arias, die vier jaar geleden nog voor 675 duizend euro werd opgepikt bij Sporting Portugal en nog een contract heeft tot medio 2019. De verdediger werd sindsdien twee keer landskampioen in Eindhoven en won eveneens tweemaal de Johan Cruijff Schaal.