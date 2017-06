Eden Hazard maanden uitgeschakeld met gebroken enkel

Eden Hazard zal de interlands die België de komende week afwerkt tegen Tsjechië en Estland aan zich voorbij moeten laten gaan. De aanvoerder van de Rode Duivels raakte zondag op de training geblesseerd en nader onderzoek van de Belgische bond heeft uitgewezen dat hij een breuk in zijn enkel heeft opgelopen.

Hazard raakte geblesseerd toen hij zijn enkel verdraaide zonder dat er iemand in de buurt was, zo laat de bond in een officiële verklaring weten. De sterspeler van Chelsea gaat maandag al onder het mes en kijkt aan tegen een revalidatieperiode die uiteen kan lopen van twee tot zelfs vier maanden. De Belg lijkt hoe dan ook een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen met the Blues te moeten missen en wellicht de eerste paar wedstrijden van het volgende seizoen.

Hazard werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer Real Madrid en zei onlangs nog dat hij over een aanbieding van de Koninklijke na zou denken. Of deze blessure invloed heeft op de transferplannen van de Champions League-winnaar, is nog niet duidelijk.