Klaassen erkent: ‘Een stapje hoger in een topcompetitie, een mooie kans’

Davy Klaassen snapt dat Borussia Dortmund een fraaie kans is voor Peter Bosz. De trainer van Ajax wordt mogelijk deze week nog gepresenteerd bij de Duitse grootmacht. Klaassen zou een vertrek van Bosz betreuren, zegt hij.

"Ik volg alles via de media en dat geldt ook voor mijn ploeggenoten", vertelt Klaassen na de interland van het Nederlands elftal tegen Ivoorkust (5-0) aan Voetbal International. De aanvoerder van Ajax heeft nog geen contact met zijn trainer gehad over de overstap. "Natuurlijk zou zijn vertrek een flinke aderlating voor ons zijn. Afgelopen seizoen heeft hij met ons iets neergezet en het is zonde als dat nu wordt afgebroken."

"Het is voor hem wel een heel mooie stap. Een stapje hoger in een buitenlandse topcompetitie. Een mooie kans", beaamt de maker van de 4-0 tegen Ivoorkust. Eerder liet Joël Veltman ook al weten een vertrek van Bosz 'zonde' te vinden. "We hebben toch iets opgebouwd waar we op voort kunnen borduren", zei de Ajax-verdediger.