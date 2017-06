Soeverein Oranje boekt grootste overwinning sinds november 2014

Met een ruime overwinning op zak bereidt het Nederlands elftal zich voor op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg van vrijdag. In De Kuip had Oranje zondag geen kind aan Ivoorkust: 5-0. Joël Veltman maakte twee doelpunten; de overige treffers kwamen van Arjen Robben, Davy Klaassen en Vincent Janssen. Het was de grootste overwinning van Oranje sinds de 6-0 zege op Letland in november 2014. Voor Ivoorkust was het de grootste nederlaag in de geschiedenis van het land.

Verrassend genoeg werd Veltman met twee doelpunten de belangrijkste man bij Oranje in de eerste helft. De verdediger, die voor zondag nog nooit scoorde in het shirt van Oranje, sloeg na twaalf minuten voor het eerst toe. Na een hoekschop van Memphis Depay stond Veltman volledig vrij en kon hij van dichtbij binnenknikken: 1-0. Overigens was Veltman een van de drie spelers die bleef staan ten opzichte van het oefenduel met Marokko van woensdag. Fred Grim voerde liefst acht wijzigingen door en stelde onder meer Arjen Robben op.

Na ruim een halfuur nam de aanvoerder de 2-0 voor zijn rekening. De Oostenrijkse arbiter Harald Lechner twijfelde even toen Janssen werd neergehaald door keeper Badra Ali Sangaré, maar wees toch naar de stip. Robben schoot de bal loepzuiver in de linkerhoek. Enkele minuten later speelde de aanvaller opnieuw een grote rol bij een doelpunt: hij vond vanaf de rechterflank Veltman, die opnieuw ongehinderd was. Bij de tweede paal kon Veltman de bal verlengen en zijn tweede van de avond maken.

Veltman was de eerste verdediger sinds Frank de Boer in 1997 tegen San Marino die tweemaal scoorde in één duel van Oranje. De ploeg van Grim controleerde de wedstrijd en had alleen in de openingsfase wat te duchten van Ivoorkust. Jasper Cillessen, die de voorkeur kreeg boven Jeroen Zoet, moest ingrijpen na een schot van Giovanni Sio en Jean Seri plaatste de bal rakelings over de lat. Veel verder kwam Ivoorkust niet in de eerste helft. Na rust was de eerste mogelijkheid voor Oranje: Robben trok naar binnen en krulde naast.

De teruggekeerde Arjen Robben maakte de 2-0 vanaf de strafschopstip.

Een veel grotere misser kwam van Vincent Janssen, die de bal knap meenam en vervolgens vrij opdook voor Sangaré. De spits had alle tijd en ruimte, maar schoof de bal ver naast. Er volgden nog meer kansen voor Oranje: invaller Georginio Wijnaldum probeerde het vanuit een lastige hoek en Memphis Depay dwong keeper Sangaré de bal op fraaie wijze tegen de lat te tikken. Het was een kwestie van tijd voor Oranje de score zou uitbreiden en dat lukte via Klaassen, na goed voorbereidend werk van Janssen.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Oranje en dus vond Grim het een geschikt moment om Wesley Sneijder binnen de lijnen te brengen. De middenvelder begon aan zijn 130ste interland en evenaarde daarmee recordhouder Edwin van der Sar. Een afgeslagen schot van Sneijder leidde tot een hernieuwde poging van Wijnaldum, waarna Janssen in de rebound van dichtbij zijn misser helemaal kon herstellen. Even daarna werd Robben naar de kant gehaald voor Steven Berghuis en nam Sneijder de aanvoerdersband over. Cillessen bracht vlak voor tijd nog een heldhaftige redding met het hoofd.