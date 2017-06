Grim wijzigt opstelling op acht plekken in oefenduel met Ivoorkust

Arjen Robben staat zondagavond in de basis bij het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust. De aanvoerder voegde zich donderdag bij de selectie en maakt meteen deel uit van de eerste elf van interim-bondscoach Fred Grim. Het oefenduel begint om 19.30 uur in De Kuip.

Robben is niet de enige sterkhouder die terugkeert bij Oranje. Daley Blind, Davy Klaassen, Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum maken eveneens weer deel uit van de selectie en hebben behalve Wijnaldum allemaal een basisplek tegen het Ivoorkust van Marc Wilmots. Niet Jeroen Zoet, maar Jasper Cillessen is de keeper; de verdediging wordt gevormd door Kenny Tete, Joël Veltman, Bruno Martins Indi en Daley Blind.

Het middenveld bestaat uit Davy Pröpper, Klaassen en Strootman. Robben, Vincent Janssen en Memphis Depay moeten voor de doelpunten zorgen. In totaal voert Grim acht wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen oefenwedstrijd tegen Marokko. Nederland speelde één keer eerder tegen Ivoorkust: op het WK van 2006 won Oranje met 2-1.

Opstelling Nederland: Cillessen; Tete, Veltman, Martins Indi, Blind; Pröpper, Klaassen, Strootman; Robben; Janssen, Depay