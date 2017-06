‘Nieuwe directeur PSG maakt topprioriteit van sleutelspeler AS Monaco’

Paris Saint-Germain heeft het voorzien op Fabinho. Volgens l'Équipe is de verdedigende middenvelder van AS Monaco het belangrijkste doelwit van sportief directeur Antero Henrique. De pas aangestelde beleidsbepaler zou al in gesprek zijn met vertegenwoordigers van Fabinho.

De 21-jarige sleutelspeler staat tot de zomer van 2021 onder contract bij Monaco, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in de Ligue 1. Hij zou beschikken over een transferclausule van vijftig miljoen euro, al staat competitieorganisator LFP het niet toe om dergelijke clausules in de praktijk toe te passen. Wel geeft het een indicatie van het bedrag dat Monaco voor Fabinho wil ontvangen.

De viervoudig international van Brazilië werd in het seizoen 2012/13 door Rio Ave verhuurd aan Real Madrid, waarvoor Fabinho één wedstrijd in het eerste speelde. Daarna bracht hij twee seizoenen op huurbasis door in Monaco, alvorens definitief de overstap te maken. In de afgelopen jaargang was Fabinho in 33 duels goed voor 8 doelpunten. Juventus en Manchester City houden Fabinho eveneens in de gaten.

Het blijft zodoende de vraag in hoeverre het kampioensteam van Monaco bijeen blijft. Eerder deze week zette clubtopscorer Radamel Falcao zijn handtekening onder een nieuw contract, maar Bernardo Silva vertrok al naar Manchester City. Behalve Fabinho worden ook spelers als Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tiemoué Bakayoko en Thomas Lemar voortdurend met een overstap in verband gebracht.