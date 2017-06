Update: Arsenal maakt vertrek van Yaya Sanogo wereldkundig

Het tijdperk van Yaya Sanogo bij Arsenal is bijna ten einde. De aanvaller erkent zondag in gesprek met L'Equipe dat hij aan het einde van de maand bij de Londenaren vertrekt, daar zijn contract afloopt. Sanogo stond ruim een half jaar aan de kant met een kuitblessure en maakte in januari zijn rentree bij de reserves. Hij kwam tot drie duels en vier treffers.

Sanogo maakte medio 2013, na het WK Onder-20 in Turkije, de overstap van Auxerre naar Arsenal. "Ik werd meteen in het diepe gegooid door Arsène Wenger. Ik speelde heel goed in de Champions League-wedstrijd tegen Fenerbahçe. Daarna raakte ik geblesseerd." Driemaal werd de Fransman verhuurd, aan Crystal Palace, Ajax en Charlton Athleti, en driemaal onderging hij een moeilijke periode, zeker in Amsterdam.

"Blessureleed stond mijn ontwikkeling in de weg. Er waren momenten dat ik goed was. Bijvoorbeeld de zomer van 2014, toen ik vier doelpunten maakte tegen Benfica op de Emirates Cup. Er waren slechte beslissingen en wellicht heb er ik ook niet altijd alles aan gedaan om mezelf te laten zien", zo erkent Sanogo. "Welke slechte beslissingen? Ik denk bijvoorbeeld aan Ajax, ik had ook serieuze contacten met enkele Ligue 1-clubs."

Het Lille van Hervé Renard had toentertijd interesse. "Ja, maar dat werd uiteindelijk niks. Ik wil het eigenlijk niet over deze periode hebben. Ik heb er ook geen spijt van." Sanogo neemt Wenger niets kwalijk. "Absoluut niet. Hij is niet verantwoordelijk voor mijn blessures. Hij is een geweldige trainer. Hij heeft me veel geleerd." Sanogo weet nog niet waar hij komend seizoen speelt. "Ik wil een heel seizoen spelen, zonders blessures. Ik droom ervan om te voetballen." Genoa zou inmiddels serieuze interesse hebben.

Update 9 juni 12.48 uur - Arsenal maakt vertrek van Yaya Sanogo wereldkundig

Arsenal heeft het vertrek van Yaya Sanogo van een officieel karakter voorzien. De club uit Londen laat vrijdag via de officiëlen kanalen weten dat de aanvaller aan het einde van de maand vertrekt. Sanogo kwam tot twintig duels voor the Gunners en werd diverse malen uitgeleend. Zo speelde hij ruim een half jaar voor Ajax. Stefan O'Connor, Kristopher da Graca en Kostas Pileas verlaten de club eveneens.