‘Het is zeker dat Cristiano Ronaldo voor de vijfde keer de Gouden Bal wint’

Dankzij een 1-4 overwinning op Juventus pakte Real Madrid zaterdag de tweede Champions League op rij. Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke was na afloop van het treffen met de Oude Dame lyrisch over zijn spelers. “De spelers die we hebben, zijn de beste”, benadrukt Pérez in gesprek met Atresmedia.

De afgelopen tijd werden diverse spelers in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, onder wie David de Gea. “Hij is een geweldige doelman, die op dit moment voor Manchester United speelt. Ik weet niet waar hij volgend seizoen zal spelen, want ik ben geen waarzegger”, zegt de voorzitter van Real Madrid over De Gea. “We zijn nu heel blij, hebben fantastisch gespeeld en verdiend gewonnen.”

Cristiano Ronaldo was de grote man in Cardiff, met twee doelpunten. “Het is zeker dat hij voor de vijfde keer de Gouden Bal wint. Niemand heeft dat meer verdiend dan hij”, vervolgt Pérez, die ook lyrisch was over trainer Zinédine Zidane. “Alle Real Madrid-supporters moeten hem dankbaar zijn. Hij bracht ons in 2001 als speler al naar een ander niveau en geeft ons nu weer een galavoorstelling. Hij is hier nu zeventien maanden coach en heeft al alles gewonnen.”

“Bevestigt Zidane niet dat hij hier blijft? Dat zei hij alleen maar om de druk weg te halen. Hij zei dat hij nog niks had gewonnen, maar nu heeft hij alles gewonnen”, stelt Pérez, die snel in gesprek zal gaan met de Fransman. “Hij is leider van dit orkest. We zullen met hem gaan praten en dan zijn er verder geen problemen. Als het aan mij ligt, blijft iedereen hier.”