Kritiek op Ramos: ‘Zou me schamen om mijn zoon in de ogen te kijken’

Voor de tweede keer op rij mocht Sergio Ramos als aanvoerder van Real Madrid de Champions League omhoog houden. De verdediger van de de Koninklijke raakte echter in opspraak nadat hij na contact met Juan Cuadrado overdreven naar de grond ging, waardoor de Colombiaan zijn tweede gele kaart kreeg.

Onder meer Rio Ferdinand reageerde op het voorval, tegenover BT Sport. “Hij moet zich na afloop schamen. Als mijn zoon me zoiets uit zou zien halen, zou ik me schamen om hem in de ogen te kijken”, liet de oud-speler van onder meer Manchester United er geen misverstand over bestaan. De hoofdrolspeler zelf repte na afloop met geen woord over het incident met Cuadrado.

“Ik ben enorm trots op dit team We hadden een date met de geschiedenis, we wilden per se bereiken wat nog niemand bereikt heeft”, zegt Ramos tegenover Real Madrid TV. “We hebben een paar foutjes gemaakt, maar we zijn in mijn ogen de terechte winnaars. Deze prijs is voor iedereen die me overeind gehouden heeft: mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders en alle fans van Real Madrid.”