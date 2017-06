Van Gaal verrast mogelijk met terugkeer in Premier League

Louis van Gaal keert mogelijk terug in de Premier League. De Daily Mirror schrijft dat Southampton van plan is om afscheid te nemen van Claude Puel en dat Van Gaal een schock option is om de Fransman op te volgen bij the Saints.

De 65-jarige Van Gaal zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder werk. Het leek erop dat hij als directeur aan de slag zou gaan bij de KNVB, maar het is onduidelijk in hoeverre een dergelijke functie nog een optie is voor de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Zijn naam wordt overigens ook genoemd als eventuele vervanger van Peter Bosz bij Ajax.

Een andere optie voor Van Gaal, zo schrijven de tabloids, zou Crystal Palace kunnen zijn. Die club is op zoek naar een opvolger voor Sam Allardyce en denkt niet alleen aan de Nederlander, maar ook aan namen als Sean Dyche, Chris Coleman, Brendan Rodgers en Claudio Ranieri. De huidige manager van Southampton is overigens Puel; de 55-jarige heeft zijn eerste seizoen er net op zitten en heeft nog een contract tot medio 2019.