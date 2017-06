Real Madrid schrijft historie met tweede Champions League op rij

Real Madrid heeft als eerste club ooit tweemaal op rij de Champions League gewonnen. In het Millennium Stadium in Cardiff rekende de ploeg van succestrainer Zinédine Zidane zaterdagavond af met Juventus: 1-4. Cristiano Ronaldo opende de score, waarna Mario Mandzukic op prachtige wijze gelijkmaakte. Na de rust waren het Casemiro en opnieuw Ronaldo die toesloegen. Juan Cuadrado ontving vlak voor tijd nog zijn tweede gele kaart. Real won de twaalfde Europacup I/Champions League uit de clubgeschiedenis.

Voor de neutrale toeschouwer zijn finales niet altijd onderhoudend, maar dat was anders in Cardiff. Binnen het halfuur was aan beide kanten gescoord en vooral het doelpunt van Juventus was bijzonder fraai. Leandro Bonucci bracht de aanval op gang met een lange bal richting Alex Sandro, die vanaf de linkerflank Gonzalo Higuaín bereikte in het strafschopgebied. Die vond op zijn beurt Mandzukic, wiens halve omhaal diagonaal in de bovenhoek zeilde, buiten bereik van Keylor Navas. Het doelpunt van Mandzukic betekende de gelijkmaker. Zeven minuten eerder had Ronaldo de score geopend.

Mario Mandzukic zorgde met een fraaie halve omhaal voor de gelijkmaker.

Het doelpunt van Ronaldo kwam enigszins uit de lucht vallen, daar Juventus sterker begon. De Oude Dame liet zich gelden met schoten van Higuaín en Miralem Pjanic. Beide keren moest Navas ingrijpen; bij het wreefschot van Pjanic verrichtte hij een knappe redding. De eerste keer dat Real opdook voor het doel van Gianluigi Buffon was het raak. Een vloeiende aanval over meerdere schijven mondde uit in een voorzet van Daniel Carvajal op Ronaldo. De Portugees schoot in één keer richting doel en zag zijn inzet door Bonucci van richting veranderd worden, waardoor Buffon kansloos was.

De Ballon d'Or-houder werd na Alfredo Di Stéfano pas de tweede speler die scoorde in minstens drie verschillende finales van de Europacup I/Champions League. Ronaldo maakte het vijfhonderdste doelpunt van Real in de Champions League; geen enkele andere club scoorde vaker. Mandzukic werd met zijn gelijkmaker de derde speler die voor twee verschillende clubs tot scoren kwam de finale van het grootste Europese clubtoernooi. Opponent Ronaldo en Velibor Vasovic gingen hem voor. Na het doelpunt van Mandzukic waren er weinig kansen en voor rust werd niet meer gescoord.

In de tweede helft lag het tempo opnieuw hoog. Real nam de controle langzaamaan over en wist de wedstrijd in een kort tijdsbestek naar de hand te zetten. Casemiro bracht zijn ploeg na een uur op voorsprong, maar had de nodige mazzel: zijn kanonskogel werd door Sami Khedira van richting veranderd. Enkele minuten later stoomde Carvajal op en vond hij Luka Modric, die de bal voorbracht. Juventus was Ronaldo uit het oog verloren en de sprintende stervoetballer kon bij de eerste paal binnenwerken: 1-3. Het was het zeshonderdste officiële doelpunt uit zijn loopbaan.

Acht minuten voor tijd kreeg Juventus de enige serieuze kans om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Met veel gevoel bracht Dani Alves de bal uit een vrije trap voor het doel, waarna Sandro maar rakelings langs het doel van Navas kopte. Enkele minuten later pakte invaller Cuadrado zijn tweede gele kaart. Na een licht duwtje richting Sergio Ramos ging de aanvoerder van Real als een stervende zwaan naar de grond. Arbiter Felix Brych stuurde de Juventus-middenvelder daarop naar de kleedkamer. Tegen tien man kon Marco Asensio ook een duit in het zakje doen, door van dichtbij binnen te tikken.