Man United brengt ‘Rode Duivel’ slecht nieuws

Paris Saint-Germain is niet langer in de race om de handtekening van Alexis Sánchez. De salariseisen van de sterspeler van Arsenal zijn de Franse topclub te gortig. (Le Parisien)

Watford is geïnteresseerd in Ferland Mendy, een verdediger van Le Havre. De jongeling weet zich ook gevolgd door onder andere Olympique Lyon en Bordeaux. (Watford Observer)

(The Times)