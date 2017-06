‘AC Milan pakt door en onderhandelt over transfer van 35 miljoen’

AC Milan eindigde het seizoen op een teleurstellende zesde plaats en hoopt in het nieuwe voetbaljaar weer een gooi te doen naar de bovenste plaatsen. I Rossoneri versterkten zich daarvoor al met verdediger Mateo Musacchio en middenvelder Franck Kessié en daar blijft het niet bij, weet Sky Sports.

De televisiezender meldt dat de directie van de Italianen inmiddels aan het onderhandelen is geslagen over Moussa Dembélé, de twintigjarige spits van Celtic die dit seizoen zoveel indruk heeft weten te maken. De Fransman maakte 32 doelpunten in 49 officiële wedstrijden en daar gaf hij ook nog negen assists bij.

Dembélé zou ook in beeld zijn bij clubs als Borussia Dortmund en Chelsea en schijnt voor zo’n 35 miljoen euro opgehaald te kunnen worden uit Glasgow. Zijn contract bij de club van manager Brendan Rodgers loopt nog tot de zomer van 2020 door.

