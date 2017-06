Ajax kan eerste naam al doorstrepen: ‘Hij wil naar het buitenland’

Mocht Ajax bij een vertrek van Peter Bosz willen aankloppen bij Frank de Boer, dan kan men zich die moeite besparen. Ronald de Boer weet dat zijn tweelingbroer er geen oren naar heeft om nu terug te keren bij de club uit Amsterdam.

“Frank wil in het buitenland aan de slag. Als hij terugkeert bij Ajax zal dat pas later in zijn carrière zijn”, zei de analyticus zaterdagavond bij Veronica. De 47-jarige Frank de Boer wordt in de wandelgangen genoemd omdat Peter Bosz lijkt te vertrekken naar Borussia Dortmund.

Ook de namen van Louis van Gaal, Erik ten Hag, Jaap Stam en Martin Schmidt zingen rond en Sky wist zelfs te melden dat laatstgenoemde hoog op de lijst staat van de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars. De Zwitser was eerder werkzaam bij onder meer FSV Mainz.