‘Ajax denkt aan verrassende naam als opvolger van Bosz’

Ajax moet door het naderende vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund op zoek naar een nieuwe trainer en komt in die zoektocht mogelijk in Duitsland uit. Sky meldt namelijk dat Martin Schmidt een heißer Kandidat is om de huidige oefenmeester op te volgen in de Johan Cruijff ArenA.

De naam van de vijftigjarige Schmidt komt redelijk uit de lucht vallen, want als eventuele vervangers van Bosz zijn tot dusver vooral prominenten als Louis van Gaal, Thomas Tuchel, Jaap Stam en Erik ten Hag genoemd. Schmidt was voor het laatst werkzaam bij FSV Mainz; hij liet zijn contract daar in mei met wederzijds goedvinden ontbinden.

De Zwitser ging na zijn spelersloopbaan aan de slag bij achtereenvolgens FC Raron en de beloften van FC Thun en Mainz en sinds februari 2015 was hij de hoofdtrainer van laatstgenoemde club. Schmidt loodste Mainz vorig seizoen naar de zesde plaats en daarmee naar de groepsfase van de Europa League.