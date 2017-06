Fenerbahçe vindt opvolger Advocaat: ‘Ik zie dit als een grote eer’

Fenerbahçe heeft zo goed als zeker een opvolger gevonden voor Dick Advocaat. Konyaspor maakt zaterdagavond namelijk in een statement bekend dat men trainer Aykut Kocaman toestemming heeft gegeven om bij de club uit Aziatisch Istanbul terug te keren.

De 52-jarige Kocaman heeft bij Konyaspor nog een contract tot medio 2018, maar als hij eruit komt met Fenerbahçe, gaat hij dat dus niet uitdienen. “Ik wil de directie, spelers en fans van Konyaspor heel erg bedanken. Ik heb hier een prachtige tijd gehad. Ik weet niet wanneer ik bij Fenerbahçe ga tekenen, maar de intentie is er in ieder geval”, aldus de Turk.

“Zoals je zult begrijpen zal het niet aan mij liggen, want ik zie het als een grote eer om terug te keren bij Fenerbahçe”, besluit Kocaman, die tussen juli 2010 en mei 2013 al de technisch eindverantwoordelijke was in Kadiköy. In die periode won hij de beker twee keer, werd hij kampioen en bereikte hij de halve finale van de Europa League.