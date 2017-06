Advocaat zwaait af in stijl; miraculeuze ontsnapping voor kampioen van 2010

Dick Advocaat is er met Fenerbahçe in geslaagd om aartsrivaal Galatasaray voor te blijven op de ranglijst. In zijn laatste wedstrijd als trainer zag Advocaat zijn ploeg met 1-3 winnen van Adanaspor, waardoor Fenerbahçe op de derde plek eindigt en zich kwalificeert voor de derde Europa League-voorronde. Galatasaray, dat ondanks een 2-1 zege op Konyaspor als vierde eindigt, begint in de tweede voorronde. Kampioen Besiktas sloot af met een 4-0 overwinning; Bursaspor, de kampioen van 2010, ontsnapte maar net aan degradatie.

Besiktas - Osmanlispor 4-0

Besiktas had de landstitel vorige week al veiliggesteld, maar wilde het publiek in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen middenmoter Osmanlispor toch nog een keer verwennen. Clubtopscorer Cenk Tosun ging na een kwartier spelen over de linkerflank aan de wandel met de bal en gaf doelman Ahmet Eyüp Türkaslan vervolgens het nakijken met een hard schot in de korte hoek: 1-0. Adam Maher kon bij Osmanlispor rekenen op een basisplaats, maar de ex-PSV’er kon niet voorkomen dat Dusko Tosic de voorsprong van de thuisploeg een kwartier voor rust verdubbelde uit een hoekschop. Na de onderbreking ging het elftal van Senol Günes door met aanvallen en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de 3-0 van Vincent Aboubakar, vlak voordat Tosun de eindstand bepaalde met zijn tweede treffer van de avond. Ryan Babel stond negentig minuten binnen de lijnen bij Besiktas, maar hij kwam niet tot scoren.

Adanaspor - Fenerbahçe 1-3

Dick Advocaat beleefde een valse start in zijn laatste duel op de bank bij Fenerbahçe. Vladimir Koman bracht het reeds gedegradeerde Adanaspor in eigen huis al na zes minuten spelen aan de leiding vanaf de strafschopstip, maar het bezoek uit Istanbul stelde vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Aatif Chahechouhe bood eerst Josef de Souza Dias de mogelijkheid om de score te nivelleren, waarna de Marokkaan halverwege de eerste helft met een van richting veranderd afstandsschot zelf voor de 1-2 zorgde. Jeremain Lens was de enige Nederlander in de basisopstelling bij Fenerbahçe; hij werd na 64 minuten van het veld gehaald en zag vanaf de zijkant invaller Emmanuel Emenike vlak voor tijd de 1-3 verzorgen.

Galatasaray - Konyaspor 2-1

Wesley Sneijder werd in de rust naar de kant gehaald bij Galatasaray, dat op dat moment een 1-0 voorsprong had. Na 34 minuten werd Sinan Gümüs bij de tweede paal bediend door Lukas Podolski. Gümüs stond volledig vrij en tekende aan voor de openingstreffer. Selim Ay zorgde in de tweede helft echter voor het evenwicht. Nadat doelman Fernando Muslera tot tweemaal toe redding bracht op een inzet van Konyaspor, was het in derde instantie wel raak via Ay. De eindstand werd bepaald door Gümüs, die koelbloedig bleef in een één-op-één-situatie.

Trabzonspor - Bursaspor 1-2

Bursaspor slaagde er ternauwernood in het vege lijf te redden. De kampioen van 2010 verloor zeven van zijn laatste acht competitiewedstrijden en kwam op de laatste speeldag in de uitwedstrijd tegen Trabzonspor op achterstand door toedoen van Hugo Rodallega. Doordat directe concurrent Rizespor op dat moment met 1-0 leidde tegen Alanyaspor, leek het doek te zijn gevallen voor De Krokodillen. Bursaspor wist op miraculeuze wijze echter toch nog te ontsnappen. Cristóbal Jorquera en Pablo Batalla zorgden in de tweede helft in een tijdsbestek van slechts acht minuten voor een ommekeer, waardoor de ploeg een langer verblijf in de Süper Lig toch nog wist veilig te stellen.

Kayserispor - Medipol Basaksehir 0-1

Voor de nummer twee van Turkije stond behalve de sportieve eer weinig op het spel, maar toch ging Basaksehir voor de overwinning. De ploeg van Abdullah Avci liet in de eerste helft verscheidene kansen onbenut om de score te openen. Dat lukte in de tweede helft wel. Na een hoekschop verlengde Emmanuel Adebayor de bal en kon Bekir Irtegün bij de tweede paal afronden. Basaksehir eindigt het seizoen met 73 punten; de tweede plaats is de hoogste eindklassering ooit voor de club.