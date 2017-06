Wijnaldum voelt zich minder gewaardeerd: ‘Dat is wel gebleken’

Georginio Wijnaldum voelt zich bij het Nederlands elftal minder gewaardeerd dan bij Liverpool. "Dat is ook zo. Dat is wel gebleken, denk ik. Dat hoef ik niet uit te leggen", zegt Wijnaldum. Hij doelt onder meer op de wissel in de rust van het verloren WK-kwalificatieduel met Bulgarije in maart.

"Met bepaalde acties is dat wel gebleken", geeft Wijnaldum aan in gesprek met FOX Sports. Of de komst van Dick Advocaat ook voor de middenvelder een nieuwe start betekent, durft hij niet te zeggen. "Dat weet ik niet. Daar kan ik niets over zeggen."

De terugkeer van Advocaat bij het Nederlands elftal was ook voor Wijnaldum een verrassing. "Hij was de vorige keer heel snel weg, dat klopt. Ik heb toen al gezegd: als iemand niet het gevoel heeft om bij het Nederlands elftal te willen zijn, dan is het beter dat hij weggaat. Anders is hij er met tegenzin"